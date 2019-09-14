Опубликован список лучших винных фестивалей в СНГ и ближнем зарубежье

Эксперты ТурСтат составили список самых лучших «винных» туров в СНГ и ближнем зарубежье, которые пройдут этой осенью. Они проанализировали праздники и фестивали по показателям популярности и уникальности.

Так, в азербайджанском городе Гейчай с 26 октября по 7 ноября будет проходить «Праздник граната». Гостей ожидает ярмарка гранатов и соков из него, в частности вин, национальная кухня, конкурсы и концертная программа с выступлением фольклорных групп.

Телавский исторический музей Грузии 5 октября примет традиционный фестиваль вина «Телавино-2019». В программе дегустация разных сортов грузинского вина и кухни, этнографические выставки, ярмарки и музыкальные выступления.

В этот день в армянском селе Арени будут отмечать Всенародный праздник вина. Помимо дегустации, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по виноделию.

Для жителей и гостей молдавского Кишинева на площади Великого национального собрания построят целый город виноградного напитка. Он простоит там с 5 по 6 октября.

Наконец, в узбекском Ташкенте в конце ноября пройдет второй международный фестиваль «Искусство виноделия». Здесь будут дегустации и мастер-классы, а также международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в виноделии и виноградарстве».