Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

 Заксобрание Севастополя единогласно избрало спикера парламента

Заксобрание Севастополя единогласно избрало спикера парламента
Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

 Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет

Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет
Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

 Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни
Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

Провозить домашних животных и птиц разрешили бесплатно на МЦД

 Заксобрание Севастополя единогласно избрало спикера парламента

Заксобрание Севастополя единогласно избрало спикера парламента
Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

Зеленский заявил, что вскоре в Раду внесут законопроект о статусе ветерана

 Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет

Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет
Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

 Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни
11:44   14 Сентября 2019
Весь мир

Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

Российская миссия в ЦАР помогает центральноафриканцам не только улучшать жилищные условия, но и культурно развиваться. Так в августе 2018 года сотрудники российской миссии в ЦАР организовали девять уроков по сотрудничеству, четыре из которых прошли в некоторых провинциях республики.

Более 500 школьников поучаствовали в этих уроках. Ребята узнали историю ЦАР и РФ, а также начало сотрудничества Банги и Москвы. Например, центральноафриканским детям показали животных, которые живут в российском лесу.

В день открытых дверей, посвященный Дню независимости ЦАР, который отметили 13 августа, организовали соревнования для детей. Позже российская миссия сделала бесплатные киносеансы не только мультиков, но и фильмов как советских, так и современных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #миссия #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...