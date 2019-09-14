Российская миссия организовала культурные мероприятия в ЦАР

Российская миссия в ЦАР помогает центральноафриканцам не только улучшать жилищные условия, но и культурно развиваться. Так в августе 2018 года сотрудники российской миссии в ЦАР организовали девять уроков по сотрудничеству, четыре из которых прошли в некоторых провинциях республики.

Более 500 школьников поучаствовали в этих уроках. Ребята узнали историю ЦАР и РФ, а также начало сотрудничества Банги и Москвы. Например, центральноафриканским детям показали животных, которые живут в российском лесу.

В день открытых дверей, посвященный Дню независимости ЦАР, который отметили 13 августа, организовали соревнования для детей. Позже российская миссия сделала бесплатные киносеансы не только мультиков, но и фильмов как советских, так и современных.