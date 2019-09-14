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11:20   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет

Украинский премьер рассчитывает занимать свой пост пять лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает возглавлять правительство страны ближайшие пять лет. Он также выразил уверенность в том, что его команда сможет показать результат.

Напомним, 29 августа украинская Рада утвердила новый состав кабмина, который предложил Гончарук.

«Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет», — заявил премьер на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он также отметил, что надеется, что по результатам этих пяти лет кабмин сможет позволить себе, построив нормальные институции, воспитав порядочных и честных чиновников, уйти, чтобы дальше реализовывать себя в других направлениях.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #правительство

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