Кабмин выделит 2,15 миллиарда рублей на центр по хоккею в Иркутске
Правительство одобрило решение о выделении в 2019 году министерству спорта 2,15 миллиарда рублей на иркутский центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Соответствующий перечень решений опубликовали в субботу, 14 сентября, на сайте кабмина.
Проект распоряжение предусматривает разовую финансовую помощь в целях софинансирования капитальных вложений. По информации кабмина, благодаря проекту распоряжения Минспорту выделят ассигнования в размере более двух миллиардов рублей.
«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении.
О главном в работе правительства на этой неделе меньше чем за 60 секунд pic.twitter.com/JDUrjSy8SF— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 14 сентября 2019 г.