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11:06   14 Сентября 2019
Россия

Кабмин выделит 2,15 миллиарда рублей на центр по хоккею в Иркутске

Кабмин выделит 2,15 миллиарда рублей на центр по хоккею в Иркутске

Правительство одобрило решение о выделении в 2019 году министерству спорта 2,15 миллиарда рублей на иркутский центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Соответствующий перечень решений опубликовали в субботу, 14 сентября, на сайте кабмина.

Проект распоряжение предусматривает разовую финансовую помощь в целях софинансирования капитальных вложений​​​. По информации кабмина, благодаря проекту распоряжения Минспорту выделят ассигнования в размере более двух миллиардов рублей.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#спорт #правительство #иркутск #общество

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