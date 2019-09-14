Кабмин выделит 2,15 миллиарда рублей на центр по хоккею в Иркутске

Правительство одобрило решение о выделении в 2019 году министерству спорта 2,15 миллиарда рублей на иркутский центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Соответствующий перечень решений опубликовали в субботу, 14 сентября, на сайте кабмина.

Проект распоряжение предусматривает разовую финансовую помощь в целях софинансирования капитальных вложений​​​. По информации кабмина, благодаря проекту распоряжения Минспорту выделят ассигнования в размере более двух миллиардов рублей.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении.