Киев готов к переговорам с Москвой и ЕК по транзиту газа

Украина готова к новому раунду переговоров с Россией и Европейской комиссией по продолжению транзита российского газа по украинской территории в Евросоюз, которые состоятся 19 сентября в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

«Переговоры по этому поводу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы», — сказал он.

Если же транзит будет прекращен, то украинцам не стоит беспокоиться, добавил премьер. По его словам, ответственные чиновники и компании страны готовы к предстоящему зимнему сезону, так что он пройдет стабильно в любом случае.

«Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу», — подчеркнул Гончарук.

Напомним, что 10 сентября европейский суд отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа российского «Газпрома» к мощностям Opal, так как оно нарушает принцип энергетической солидарности. Глава министерства энергетики России Александр Новак отмечал, что это будет приниматься во внимание на предстоящих переговорах, потому что такое решение в целом затрагивает энергоснабжение стран Европы.