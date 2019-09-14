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Премьер Украины предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря

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10:49   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Премьер Украины предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Премьер Украины предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в ходе 16-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

По его словам, Украина запланировала несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых Киев начинает коммуницировать​​​. Стране нужно попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря.

«Это абсолютно реально», — считает премьер.

Алексей Гончарук напомнил, что есть 40 водных путей, о которых необходимо договориться с польской и белорусской сторонами, а для этого Киеву нужно строить конструктивные отношения с Варшавой и Минском.

«Мы уже начали это делать», — резюмировал премьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #балтийское море #черное море #общество

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