Премьер Украины предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в ходе 16-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

По его словам, Украина запланировала несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых Киев начинает коммуницировать​​​. Стране нужно попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря.

«Это абсолютно реально», — считает премьер.

Алексей Гончарук напомнил, что есть 40 водных путей, о которых необходимо договориться с польской и белорусской сторонами, а для этого Киеву нужно строить конструктивные отношения с Варшавой и Минском.

«Мы уже начали это делать», — резюмировал премьер.