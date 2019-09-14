Премьер Украины предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в ходе 16-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
По его словам, Украина запланировала несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых Киев начинает коммуницировать. Стране нужно попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря.
«Это абсолютно реально», — считает премьер.
Алексей Гончарук напомнил, что есть 40 водных путей, о которых необходимо договориться с польской и белорусской сторонами, а для этого Киеву нужно строить конструктивные отношения с Варшавой и Минском.
«Мы уже начали это делать», — резюмировал премьер.
Особисто для мене основним маркером того, що в Україну повертається довіра буде те, що не тільки іноземні інвестори, але і великий український бізнес почне інвестувати та Україну! #УрядТехнократів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/v9AVyV0XwX— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 14 сентября 2019 г.