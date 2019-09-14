Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на сообщение о смерти женщины от неизвестной болезни в Танзании.

Ранее представитель американского Центра по контролю заболеваний Джастин Уильямс рассказал, что в африканском государстве погибла местная жительница. У нее одновременно наблюдались симптомы Эболы, малярии и лихорадки Денге. Было выдвинуто предположение, что смерть повлекло за собой неизвестное ранее заболевание.

В связи с этим, ВОЗ собрала группу специалистов и направила ее в Танзанию. Также организация обратилась в местное министерство здравоохранение с целью получить дополнительные сведения. Результаты работы экспертов в скором времени будут представлены.