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Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

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10:44   14 Сентября 2019
Весь мир

Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на сообщение о смерти женщины от неизвестной болезни в Танзании.

Ранее представитель американского Центра по контролю заболеваний Джастин Уильямс рассказал, что в африканском государстве погибла местная жительница. У нее одновременно наблюдались симптомы Эболы, малярии и лихорадки Денге. Было выдвинуто предположение, что смерть повлекло за собой неизвестное ранее заболевание.

В связи с этим, ВОЗ собрала группу специалистов и направила ее в Танзанию. Также организация обратилась в местное министерство здравоохранение с целью получить дополнительные сведения. Результаты работы экспертов в скором времени будут представлены.

Специалисты ВОЗ отправились в Танзанию из-за неизвестной болезни

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Автор: Анна Манц
#болезнь #воз #танзания

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