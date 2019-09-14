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 Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине

Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине
10:27   14 Сентября 2019
Весь мир

Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине

Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине

Заместитель помощника американского государственного секретаря Джордж Кент обсудил с украинским министром развития экономики Тимофеем Миловановым готовность Вашингтона поддержать реформы в стране. По информации пресс-службы посольства США на Украине, Вашингтон готов поддержать не только реформы, которые укрепят экономику страны, но и инвестиционный климат.

«Обсудили готовность США поддержать Украину в проведении реформ для укрепления экономики страны, включая земельную реформу», — сообщили в посольстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #экономика #реформа

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