Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине
Заместитель помощника американского государственного секретаря Джордж Кент обсудил с украинским министром развития экономики Тимофеем Миловановым готовность Вашингтона поддержать реформы в стране. По информации пресс-службы посольства США на Украине, Вашингтон готов поддержать не только реформы, которые укрепят экономику страны, но и инвестиционный климат.
«Обсудили готовность США поддержать Украину в проведении реформ для укрепления экономики страны, включая земельную реформу», — сообщили в посольстве.
Заступник помічника Держсекретаря Кент та міністр розвитку економіки Милованов обговорили готовність США підтримати Україну у проведенні реформ для зміцнення економіки країни, включаючи земельну реформу, а також інвестиційний клімат.#YESUkraine2019 pic.twitter.com/tFp4Pq8WTR— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14 сентября 2019 г.