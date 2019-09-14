Зампомощника госсекретаря США обсудил реформы на Украине

Заместитель помощника американского государственного секретаря Джордж Кент обсудил с украинским министром развития экономики Тимофеем Миловановым готовность Вашингтона поддержать реформы в стране. По информации пресс-службы посольства США на Украине, Вашингтон готов поддержать не только реформы, которые укрепят экономику страны, но и инвестиционный климат.

«Обсудили готовность США поддержать Украину в проведении реформ для укрепления экономики страны, включая земельную реформу», — сообщили в посольстве.