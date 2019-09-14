Трамп обвинил энергосберегающие лампы в своей «оранжевости»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что цвет его кожи приобретает оранжевый оттенок именно из-за энергосберегающих ламп, сообщила газета Washington Post.

Администрация бывшего главы США Барака Обамы вносила директиву, которая подразумевала полный отказ от ламп накаливания в Америке к 1 января. Однако ранее министерство энергетики отменило ее.

«Люди спрашивают, и что не так с лампочкой?… Во-первых, самое главное, у этой лампочки, которую нас заставляют использовать, плохой свет. Я всегда выгляжу оранжевым. И вы тоже. Свет просто отвратительный», — прокомментировал Трамп документ.

Стоит отметить, что за оранжевый цвет кожи главу Штатов, в частности, прозвали «Президентом Читосом» и «Мандариновым торнадо». Он не раз жаловался, что выглядит слишком желтым на экране телевизора.

Однако профессиональные визажисты и фотографы не согласны, что причина кроется именно в энергосберегающих лампах. Ведь в таком случае, оранжевый оттенок должны были бы приобретать и другие белые объекты, например зубы или рубашка.