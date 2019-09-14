Водителей Москвы предупредили об опасности парковки под деревьями и рекламными щитами
Столичным водителям рекомендовали воздержаться от парковки вблизи деревьев и рекламных щитов из-за сильного ветра. Об этом сообщили на Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы 14 сентября.
В публикации указано, что в субботу осень «резко вернет нас в свою холодную реальность». Так, на выходных ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и температура порядка 13 градусов со знаком плюс.
«Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», — призвали в ЦОДД.
Нам жаль, но, похоже, сегодня осень резко вернёт нас в свою холодную реальность. 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около +13. Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами. pic.twitter.com/qGmvlKDsxs— ЦОДД (@gucodd) September 14, 2019