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10:10   14 Сентября 2019
Россия

Водителей Москвы предупредили об опасности парковки под деревьями и рекламными щитами

Водителей Москвы предупредили об опасности парковки под деревьями и рекламными щитами

Столичным водителям рекомендовали воздержаться от парковки вблизи деревьев и рекламных щитов из-за сильного ветра. Об этом сообщили на Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы 14 сентября.

В публикации указано, что в субботу осень «резко вернет нас в свою холодную реальность». Так, на выходных ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и температура порядка 13 градусов со знаком плюс.

«Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», — призвали в ЦОДД.

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Автор: Анна Манц
#москва #парковка #погода #цодд

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