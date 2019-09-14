США хотят участвовать в приватизации греческого порта Александруполис

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт заявил, что США намерены участвовать в приватизации северного порта страны Александруполис, сообщило посольство Штатов 14 сентября.

Он поучаствовал в мероприятиях по случаю подъема землесосного снаряда «Ольга», который затонул в порту еще в 2010 году. Это мешало использовать объект на полную мощность. Стоит отметить, что работы по его извлечению, которые обошлись в 2,3 миллиона долларов, полностью оплачены американцами. На церемонии также присутствовал глава греческого министерства национальной обороны Николаос Панайотопулос.

«Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединенные Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов в области безопасности и экономики», — заявил американский дипломат.

Кроме этого, как указал Пайетт, порт важен для плавучей установки для хранения и торговли газом, а также для электростанции GE и других проектов.

«Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов», — добавил посол.

Панайотопулос поблагодарил Штаты за проделанную работу.