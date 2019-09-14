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9:58   14 Сентября 2019
Россия

РФ снизила поставки газа через Opal в связи с ограничением доступа Судом ЕС

РФ снизила поставки газа через Opal в связи с ограничением доступа Судом ЕС

Данные оператора Opal Gastransport GmbH свидетельствуют, что российская энергетическая компания «Газпром» снизила поставки газа через газопровод Opal, который является сухопутным продолжением «Северного потока» по территории Германии, доставляющим топливо из РФ в ЕС, минуя транзитные страны. 

Ранее Суд Европейского союза по иску польской стороны отменил решение ЕК от 2016 года и ограничил доступ «Газпрома» к мощностям Opal. Согласно решению суда, расширение доступа российской компании к мощностям газопровода нарушило принцип энергетической солидарности, поэтому «Газпром» сократит транспортировку газа по Opal.

На начало газовых суток поставки российского газа через точку входа в газопровод из «Северного потока» в Грайфсвальде снизились до 36,38 миллиона киловатт-час (около 3,2 миллиона кубов в час), тогда как днем ранее в это время показатель составлял 42,76 миллиона киловатт-час (около 3,8 миллиона кубов в час). Немного увеличились поставки «Газпрома» по газопроводу Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из магистрали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #газ #газпром #opal

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