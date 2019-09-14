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9:40   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Новая книга об алабаях вышла под авторством главы Туркменистана

Новая книга об алабаях вышла под авторством главы Туркменистана

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, в которой рассказал о собаках породы алабай, сообщила правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» 14 сентября.

Он рассказал об издании «Туркменского алабая», оригинальное название которого — «Türkmen alabaýy», на заседании правительства. По словам главы республики, произведение раскрывает характер и значение породы, которая на протяжение многих тысячелетий была верным спутником туркмен.

«По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу», — добавил Бердымухамедов.

Кроме этого, лидер зачитал собственное стихотворение «Туркменский алабай». Его также опубликовали на русском языке на первой полосе субботней газеты правительства. Произведение восторгается силой, отвагой и преданностью собак. Президент предложил Кабинету министров оценить его труды и поделиться мнением о них. 

Новая книга об алабаях вышла под авторством главы Туркменистана

Стоит отметить, что Бердымухамедов стал автором не одной книги. В его арсенале есть издания о туркменской кухне, коврах, музыке, пословицах, спорте и военнослужащих.

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Автор: Анна Манц
#книга #туркменистан #бердымухамедов #алабай

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