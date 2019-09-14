Спасатели напомнили, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Представитель МЧС РФ в субботу, 14 сентября, сообщил, что связаться со спасателями в случае чрезвычайной ситуации можно даже с телефона без SIM-карты, кроме того, в подобных обстоятельствах лучше пользоваться SMS. По его словам, ведомство порекомендовало экономить заряд батареи​​​ телефона, чтобы позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации,

Необходимо отключить мобильный интернет, все неиспользуемые функции и приложения, а яркость дисплея установить на минимум. Спасатели также порекомендовали всегда иметь при себе пауэрбанк или кнопочный телефон, который работает в режиме ожидания около недели.

Если связи нет, тогда лучше отправить SMS. При любой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 и 112.