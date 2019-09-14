Доктор наук предупредил о мошенниках, составляющих «липовые» родословные

Глава Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин дал рекомендации, как по фамилии узнать происхождение рода. Он побеседовал на эту тему с «Российской газетой».

Для начала он посоветовал расспросить родственников, а затем отправиться в архивы или в родословные общества, где помогут и расскажут о методике исследования. Что касается найма специалистов, то они могут оказать мошенниками.

Ученый предупредил, что путь может оказаться сложным — за необходимой информацией, скорее всего, придется обращаться в архивы других городов и даже стран. К тому же, некоторые документы необходимо будет расшифровывать, что сложно для неподготовленного человека.

«Кем были предки, чем они занимались, в какой местности жили. В иных случаях документы позволяют сделать это вплоть до эпохи Ивана Грозного. А кому посчастливится, копнуть и глубже», — сказал эксперт.

Мосин объяснил, что часть фамилий образовалась на базе какого-либо отличительного знака. Это может быть чертой характера или внешности, а также род занятий. Каждая имеет собственную и индивидуальную историю, что может дать возможность детально узнать об истории своих предков.