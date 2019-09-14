Сирийские изобретатели представили проекты на выставке технологий в Дамаске, рассказал прессе начальник бюро патентов страны Истрин Акль.

Он сообщил, что мероприятии участвуют преимущественно студенты, многие изобретения относятся к области сельского хозяйства, пищевой промышленности и медицины.

«Война, конечно, оказалась серьезным испытанием для изобретательского сообщества — в последние годы выставка получалась по сути внутристоличной. Но на этот раз мы старались помочь всем желающим приехать, и в мероприятии снова участвует вся Сирия», — добавил глава бюро.

Акль отметил, что госорганы и потенциальные инвесторы заинтересовались рядом идей, в частности, в этом году будет осуществлен проект мини-пекарни, которые необходимы восстанавливающимся после войны городам.