Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спасатели напомнили, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Спасатели напомнили, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

 Доктор наук предупредил о мошенниках, составляющих «липовые» родословные

Доктор наук предупредил о мошенниках, составляющих «липовые» родословные
Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

 Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов
Сирийские изобретатели представили проекты на выставке технологий в Дамаске

Сирийские изобретатели представили проекты на выставке технологий в Дамаске

 Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике
Спасатели напомнили, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Спасатели напомнили, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

 Доктор наук предупредил о мошенниках, составляющих «липовые» родословные

Доктор наук предупредил о мошенниках, составляющих «липовые» родословные
Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

 Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов
Сирийские изобретатели представили проекты на выставке технологий в Дамаске

Сирийские изобретатели представили проекты на выставке технологий в Дамаске

 Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике
8:09   14 Сентября 2019
Весь мир

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм, названный «Умберто», возник в западной части Атлантического океана и направляется на северо-запад, передает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Согласно информации синоптиков, он движется со скоростью 9 километров в час, максимальная скорость ветра достигала 65 километров в час. Сейчас «Умберто» находится в 365 километрах к юго-востоку от острова Большой Багама и в 210 километрах к юго-востоку от острова Абако.

Напомним, 1 сентября на Багамские острова обрушился ураган «Дориан», который разрушил инфраструктуру острова Абако в северной части Багам. В результате стихийного бедствия погибли 50 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#шторм #ураган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...