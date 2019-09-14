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 Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

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 Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов
Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

 Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы, установленное в 1962 году

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7:08   14 Сентября 2019
Весь мир

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм, названный «Умберто», возник в западной части Атлантического океана и направляется на северо-запад, передает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Согласно информации синоптиков, он движется со скоростью 9 километров в час, максимальная скорость ветра достигала 65 километров в час. Сейчас «Умберто» находится в 365 километрах к юго-востоку от острова Большой Багама и в 210 километрах к юго-востоку от острова Абако.

Напомним, 1 сентября на Багамские острова обрушился ураган «Дориан», который разрушил инфраструктуру острова Абако в северной части Багам. В результате стихийного бедствия погибли 50 человек.

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Автор: Мария Милкевич
#шторм #ураган

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