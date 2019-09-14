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Уровень реки Амур в районе Комсомольска снижается

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6:55   14 Сентября 2019
Россия

Уровень реки Амур в районе Комсомольска снижается

Уровень реки Амур в районе Комсомольска снижается

Уровень реки Амур у Комсомольска падает уже вторые сутки, к утру субботу он снизился до 821 сантиметра, говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Утром 12 сентября паводок в Комсомольске-на-Амуре дошел до пиковой отметки в 829 сантиметров притом, что представляющим угрозу для города считается уровень в 650 сантиметров. К утру 13 сентября впервые с начала августа уровень упал.

Отмечается, что в субботу, 14 сентября, в зоне паводка остается 429 жилых домов и 1064 приусадебных участка, отряды МЧС продолжают работы по устранению последствий подтопления.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #паводок #хабаровский край

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