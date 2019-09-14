Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него есть стратегия развития отношений с Россией, и ему есть что сказать президенту Владимиру Путину при личной встрече, соответствующая видеозапись опубликована на портале «Обозреватель».

Ранее Зеленский рассказал о намерении в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения саммита «нормандской четверки» с участием Франции, ФРГ, России и Украины) .

Напомним, что 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, в ходе которого лидеры позитивно оценили состоявшийся в прошлую субботу обмен заключенными и обсудили проблему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.