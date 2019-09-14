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Уровень реки Амур в районе Комсомольска снижается

 Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась
Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

 Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов
Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

Тропический шторм «Умберто» возник в Атлантике

 Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы, установленное в 1962 году

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6:34   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Зеленский заявил, что при личной встрече скажет Путину «много всего»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него есть стратегия развития отношений с Россией, и ему есть что сказать президенту Владимиру Путину при личной встрече, соответствующая видеозапись опубликована на портале «Обозреватель».

Ранее Зеленский рассказал о намерении в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения саммита «нормандской четверки» с участием Франции, ФРГ, России и Украины) .

Напомним, что 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, в ходе которого лидеры позитивно оценили состоявшийся в прошлую субботу обмен заключенными и обсудили проблему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #украина #зеленский

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