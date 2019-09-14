Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы, установленное в 1962 году

Американский лидер Дональд Трамп продлил на один год торговое эмбарго в отношении Кубы от 1962 года, текст соответствующего указа президента распространил в субботу Белый дом.

В тексте документа подчеркивается, что эти меры отвечают национальным интересам США. Вашингтон должен был снять эмбарго 14 сентября 2019 года.

В конце 2014 года США и Куба анонсировали начало деятельности в направлении постепенной нормализации отношений и в июле 2015 года возобновили дипломатические отношения, но торговое эмбарго не было снято.

Однако в июне 2017 года Дональд Трамп назвал «ошибочным» налаживание отношений с Гаваной. В Белом доме заявили, что не будут отменять эмбарг.