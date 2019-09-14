Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов
Хлопок произошел во время работ по очистке от фрагментов боеприпасов сгоревшего склада в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, четверо военнослужащих ранены, рассказали в пресс-службе Минобороны страны.
Напомним, 24 июня в арсенале начался пожар, и часть боеприпасов взорвалась, трое человек погибли. Население эвакуировали и разрешили вернуться в свои дома только 29 июня, когда город будет полностью очищен от боеприпасов.
Раненые при хлопке доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь в Алма-Ате, военная полиция изучает обстоятельства инцидента.
«Безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем», — отметили в пресс-релизе.