Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Хлопок произошел во время работ по очистке от фрагментов боеприпасов сгоревшего склада в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, четверо военнослужащих ранены, рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

Напомним, 24 июня в арсенале начался пожар, и часть боеприпасов взорвалась, трое человек погибли. Население эвакуировали и разрешили вернуться в свои дома только 29 июня, когда город будет полностью очищен от боеприпасов.

Раненые при хлопке доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь в Алма-Ате, военная полиция изучает обстоятельства инцидента.