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Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

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Цветное изображение открытой крымским астрономом межзвездной кометы получено в США
5:07   14 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Четверо казахских военнослужащих ранены при хлопке на сгоревшем складе боеприпасов

Хлопок произошел во время работ по очистке от фрагментов боеприпасов сгоревшего склада в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, четверо военнослужащих ранены, рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

Напомним, 24 июня в арсенале начался пожар, и часть боеприпасов взорвалась, трое человек погибли. Население эвакуировали и разрешили вернуться в свои дома только 29 июня, когда город будет полностью очищен от боеприпасов.

Раненые при хлопке доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь в Алма-Ате, военная полиция изучает обстоятельства инцидента.

«Безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем», — отметили в пресс-релизе.

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Автор: Мария Милкевич
#казахстан

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