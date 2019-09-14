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Цветное изображение открытой крымским астрономом межзвездной кометы получено в США

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4:03   14 Сентября 2019
Весь мир

Цветное изображение открытой крымским астрономом межзвездной кометы получено в США

Цветное изображение открытой крымским астрономом межзвездной кометы получено в США

Астрономы в США получили цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой российским астрономом-любителем из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадием Борисовым, сообщается на сайте американской обсерватории Gemini.

Обсерватория находится на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи.

Уточняется, что россиянин открыл комету 30 августа 2019 года.

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Автор: Мария Милкевич
#космос #наука #комета

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