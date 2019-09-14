Цветное изображение открытой крымским астрономом межзвездной кометы получено в США
Астрономы в США получили цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой российским астрономом-любителем из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадием Борисовым, сообщается на сайте американской обсерватории Gemini.
Here's a picture of the interstellar comet! All that fuzziness is ice turning into gas and floating away. https://t.co/ZhiCsY9Tee (photo cred: Gemini Observatory/NSF/AURA) pic.twitter.com/OM5rK8oZZ5— Leah Crane (@DownHereOnEarth) September 13, 2019
Обсерватория находится на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи.
Уточняется, что россиянин открыл комету 30 августа 2019 года.