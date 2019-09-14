Кравчук рассказал, что украинцы на референдуме 1991 года хотели союза с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью порталу Bihus.info, что в 1991 году на референдуме о независимости страны люди голосовали за союзное с Россией государство.

«Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией», — отметил он.

Кравчук заявил, что украинцы не воспринимали под независимостью создание отдельного государства, желая лишь больше свободы в экономическом и социальном плане.