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2:23   14 Сентября 2019
Весь мир

Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан

Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.

Интервью приурочено к выходу в свет 17 сентября книги Сноудена Permanent Record.

Он рассказал, что любит путешествовать, в свое время посетил Санкт-Петербург и Сочи.

«На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия — одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и теплые в общении», — отметил он.

Сноуден добавил, что сначала сам этого не замечал, поскольку воспринимал Россию как вражескую цитадель, как это принято в ЦРУ. Позднее он понял, что представления людей о странах почти всегда не совпадают с реальностью, поэтому многие в США не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все то же самое, что доступно в Штатах. По словам Сноудена, он смирился, что пришлось связать свою жизнь с Россией, и он ведет нормальную жизнь.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сноуден

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