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Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

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Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

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1:38   14 Сентября 2019
Россия

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири, по которым ведется активное тушение, за прошедшие сутки снизилась еще на 28 гектаров, рассказали в федеральной Авиалесоохране.

Днем ранее поступалоа информация об активном тушении 14 лесных пожаров на площади 166 гектаров.

«На 00.00 мск 14.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 10 лесных пожаров на площади 138 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — отмечается в сообщении.

Наибольшая площадь, где идут работы, зафиксирована на Камчатке — два пожара на площади 72 гектара.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лесные пожары

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