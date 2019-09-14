Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

 Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю

Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю
Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

 Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года
США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

 МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами
Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

 Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю

Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю
Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

 Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года
США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

 МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами
1:18   14 Сентября 2019
Весь мир

США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

Москва и Вашингтон обсудили кибербезопасность в рамках заседания рабочей группы ООН на этой неделе, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Он отметил, что для России сессия прошла плодотворно, делегаты выступили по всем вопросам.

«К нам тянутся страны. Десятки стран провели с нами двусторонние переговоры», — добавил Крутских.

Спецпредставитель подчеркнул, что американская сторона в ходе обсуждения не затрагивала тему мнимого «вмешательства» России в выборы, разговор шел конструктивно, без обвинений и радикальных заявлений. При этом он отметил, что «не хотел бы обольщаться на этот счет и думать, что американцы свои фейковые обвинения сняли».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #кибербезопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...