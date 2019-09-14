США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

Москва и Вашингтон обсудили кибербезопасность в рамках заседания рабочей группы ООН на этой неделе, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Он отметил, что для России сессия прошла плодотворно, делегаты выступили по всем вопросам.

«К нам тянутся страны. Десятки стран провели с нами двусторонние переговоры», — добавил Крутских.

Спецпредставитель подчеркнул, что американская сторона в ходе обсуждения не затрагивала тему мнимого «вмешательства» России в выборы, разговор шел конструктивно, без обвинений и радикальных заявлений. При этом он отметил, что «не хотел бы обольщаться на этот счет и думать, что американцы свои фейковые обвинения сняли».