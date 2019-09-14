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 МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами
Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири в результате активного тушения за сутки сократилась

 Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю

Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю
Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

 Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года
США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

США и РФ пообщались в рамках группы ООН по кибербезопасности

 МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами
0:36   14 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

МИД РФ заявил о необходимости продолжить переговоры США с талибами

Москва считает необходимым возобновление переговоров между Вашингтоном и талибами, последние, в свою очередь, на переговорах в Москве заявили о готовности продолжать диалог с США, рассказали в пятницу в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что делегация талибов и спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов побеседовали об актуальной повестке относительно мирного процесса в Афганистане.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter об отмене встреч  в Кэмп-Дэвиде с лидерами «Талибана»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани, намеченными на 8 сентября, из-за теракта в Кабуле. Также он отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в стране.

Позднее глава Госдепартамента Майкл Помпео рассказал в эфире телеканала NBC, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон.

* Движение «Талибан» запрещено в России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #трамп #талибы #помпео

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