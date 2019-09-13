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23:46   13 Сентября 2019
Весь мир

Кэмерон не поддерживает инициативу Джонсона по приостановке работы парламента

Кэмерон не поддерживает инициативу Джонсона по приостановке работы парламента

Британский экс-премьер Дэвид Кэмерон не согласен с решением нынешнего председателя правительства Бориса Джонсона приостановить деятельность парламента на пять недель. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

Кэмерон считает, что это плохая идея для выхода из тупика. Он говорил об этом еще до осуществления Джонсоном своего плана и подтвердил свое несогласие после данной процедуры, связавшись с The Times. также Кэмерон не поддерживает идею добиться Brexit без сделки с ЕС.

По словам журналиста The Times Марка Харрисона, Кэмерон был шокирован приостановкой работы парламента. Кроме того, он больше не поддерживает премьер-министра Бориса Джонсона.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #кэмерон #джонсон #брексит

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