Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в пятницу, что в отношениях между Москвой и Киевом есть «определенное потепление».

Об этом министр заявил в эфире местного телеканала «Интер», отметив, что президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать сложившуюся ситуацию.

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», - сказал он в интервью.

При этом Пристайко добавил, что Зеленский не намерен ждать еще пять лет, пока будут погибать украинские военные.

В ближайшее время, по словам главы МИД Украины, власти страны намерены вернуть на родину сразу всех украинских граждан, которые сейчас удерживаются на территории РФ. Он также указал на то, с какой скоростью был организован недавний обмен пленными в формате «35 на 35» - на те переговоры потребовалось несколько месяцев, а сейчас ведется работа по обмену «всех на всех».