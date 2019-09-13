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Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

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23:03   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в пятницу, что в отношениях между Москвой и Киевом есть «определенное потепление».

Об этом министр заявил в эфире местного телеканала «Интер», отметив, что президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать сложившуюся ситуацию.

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», - сказал он в интервью.

При этом Пристайко добавил, что Зеленский не намерен ждать еще пять лет, пока будут погибать украинские военные.

Пристайко заявил об оттепели в российско-украинских отношениях

В ближайшее время, по словам главы МИД Украины, власти страны намерены вернуть на родину сразу всех украинских граждан, которые сейчас удерживаются на территории РФ. Он также указал на то, с какой скоростью был организован недавний обмен пленными в формате «35 на 35» - на те переговоры потребовалось несколько месяцев, а сейчас ведется работа по обмену «всех на всех».

«Это предполагает, что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки. Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть», - заключил Пристайко.

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Автор: Александр Люблинский
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