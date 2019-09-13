Шойгу заявил, что военные из РФ сделали все, чтобы вернуть Сирию к мирной жизни

Российские военнослужащие во время операции в Сирии сделали все возможное, чтобы вернуть республику к безопасной и мирной жизни.

Об этом, выступая в пятницу 13 сентября на награждении победителей фестиваля «Армия РФ-2019», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, на момент начала работы российских военнослужащих в САР только 18% территории всей страны не были заняты террористами. К настоящему времени ситуация изменилась в корне – в стране работают больницы и школы, каждый день открываются десятки новых предприятий. Российские военнослужащие и командиры, а также врачи и инженеры, и еще множество наших сотрудников сделали все, чтобы тысячи сирийских ребятишек могли пойти в школы, и чтобы их жизнь и учебы были безопасными.

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время [с 2015 года] только в Сирии больше 37 тыс. операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь», - напомнил министр.

Также Шойгу добавил, что ежедневно более тысячи сирийцев возвращаются из-за границы в свои дома. При этом он отметил, что европейцы, к которым на протяжении какого-то времени каждый день прибывали по 600-700 беженцев, называли это огромной трагедией, но, на самом деле, это была трагедия для самих этих людей, которые в поисках хоть какого-то убежища были вынуждены покинуть свои дома и свою родину.