Эрдоган готов к переговорам по Идлибу с Путиным, Меркель и Макроном

Турецкий лидер Тайип Эрдоган готов принять саммит с участием глав России, ФРГ и Франции по ситуации в сирийском Идлибе и беженцам, пишет агентство Рейтер.

Ранее пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщал, что вторая встреча на высшем уровне с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии намечена на конец августа или начало сентября.

После того, как в Нур-Султане прошли переговоры по Сирии, 2 августа в Идлибе заработал «режим прекращения огня». Командование сирийской армии заявило, что прекращает боевые действия, если Турция будет соблюдать обязательства по российско-турецкому договору, подписанному в сентябре 2018 года в Сочи, ключевое условие которого — отвод тяжелого и среднего вооружения бандформирований на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе. Однако боевики не выполнили условия, и через три дня, 5 августа, военные возобновили операцию.