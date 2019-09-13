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 Эрдоган готов к переговорам по Идлибу с Путиным, Меркель и Макроном

Эрдоган готов к переговорам по Идлибу с Путиным, Меркель и Макроном
22:51   13 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган готов к переговорам по Идлибу с Путиным, Меркель и Макроном

Эрдоган готов к переговорам по Идлибу с Путиным, Меркель и Макроном

Турецкий лидер Тайип Эрдоган готов принять саммит с участием глав России, ФРГ и Франции по ситуации в сирийском Идлибе и беженцам, пишет агентство Рейтер.

Ранее пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщал, что вторая встреча на высшем уровне с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии намечена на конец августа или начало сентября.

После того, как в Нур-Султане прошли переговоры по Сирии, 2 августа в Идлибе заработал «режим прекращения огня». Командование сирийской армии заявило, что прекращает боевые действия, если Турция будет соблюдать обязательства по российско-турецкому договору, подписанному в сентябре 2018 года в Сочи, ключевое условие которого — отвод тяжелого и среднего вооружения бандформирований на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе. Однако боевики не выполнили условия, и через три дня, 5 августа, военные возобновили операцию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #эрдоган #саммит

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