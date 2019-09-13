Эрдоган заявил об «искреннем подходе» России к поставкам С-400

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок в республику систем противовоздушной обороны С-400 продемонстрировала искренний подход.

Слова Эрдогана в пятницу приводит агентство Reuters:

«Россия продемонстрировала искренний подход, как в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита. Они также согласились ускорить сроки поставок (С-400). Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе», - отметил турецкий лидер.

При этом он добавил, что процесс развертывания российских зенитно-ракетных систем С-400 будет завершен к апрелю 2020 года, после чего Турция почувствует себя гораздо спокойнее, так как будет обладать оборонительными системами.

Напомним: на протяжении нескольких лет Анкара пыталась договориться с Вашингтоном о приобретении американских зенитных ракетных комплексов Patriot, но сделка так и не была заключена. В итоге Турция обратилась к России с просьбой о приобретении систем С-400. В сентябре 2017 года между Россией и Турцией был заключен контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов, сумма которого составила 2,5 миллиарда долларов. По условиям контракта, Россия поставит Турции два дивизиона С-400, а также частично передаст турецкой стороне технологии производства.

США и НАТО всеми силами пытались убедить турецкую сторону отказаться от покупки российских систем, однако Анкара не поддалась на угрозы и 12 июня 2019 года первые составляющие С-400 были доставлены в Турцию.