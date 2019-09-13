Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года
Киев планирует до 2020 года провести местные выборы, в том числе на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Интер» глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Он заявил, что идеально будет, если к 2020 году «оккупант уйдет с украинской земли», и задача властей — приблизить этот момент.
«Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — подчеркнул украинский министр.