Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Киев планирует до 2020 года провести местные выборы, в том числе на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Интер» глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Он заявил, что идеально будет, если к 2020 году «оккупант уйдет с украинской земли», и задача властей — приблизить этот момент.