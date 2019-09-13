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Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

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22:04   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Глава украинского МИД заявил о намерении провести местные выборы до 2020 года

Киев планирует до 2020 года провести местные выборы, в том числе на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Интер» глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Он заявил, что идеально будет, если к 2020 году «оккупант уйдет с украинской земли», и задача властей — приблизить этот момент.

«Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — подчеркнул украинский министр.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #выборы #мид украины #пристайко

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