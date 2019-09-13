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21:44   13 Сентября 2019
Весь мир

Мугабе похоронят только через месяц

Мугабе похоронят только через месяц

Похороны экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе пройдут примерно через месяц. Об этом сообщил племянник покойного политика в эфире телеканала Zimpapers TV Network.

Мугабе собирались придать земле в деревне Кутама, где он родился. Но вскоре западные СМИ со слов экс-лидера Зимбабве Лео Мугабе заявили, что его похоронят на национальном кладбище героев в Хараре в ближайшее воскресенье.

Теперь же Лео Мугабе заявил, что его слова неверно поняли, а похорон в это воскресенье не будет. Он подчеркнул, что для завершения постройки этого места, согласно оценкам, потребуется около 30 дней.

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Автор: Алла Ларионова
#похороны #зимбабве #мугабе

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