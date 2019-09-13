Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю

Избранный петербургский губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился с подписчиками результатами работы, рассказав, когда заработают электронные визы, где будет построен храм, который ранее планировали построить в парке Малиновка, и о других актуальных вопросах городской повестки.

В частности, глава города сообщил, что подготовка к введению электронных виз для туристов из 53 стран вышла на финальную стадию. С 1 октября данный вид документов заработает, а все вырученные при этом средства поступят в городской бюджет и будут использованы для ремонта исторических зданий.

Парк Малиновка в Красногвардейском районе, как отметил Беглов, он считает нужным внести в реестр зеленых насаждений на территории которых строительство запрещено. На 2020 год будет запланировано комплексное благоустройство парка.

«Для храма подобрана другая площадка. Конкретный адрес такой: МО Пороховые, улица Передовиков, участок 70А. Этот участок находится за пределами парка «Малиновка» – как нам удалось согласовать и с активистами, и с представителями православной церкви», - добавил градоначальник.

Также Беглов рассказал, что провел инспекцию строящихся школ на Дальневосточном проспекте и Нерчинской улице, выявил на объектах множество недостатков и дал соответствующие поручения.

В заключение избранный губернатор дал предварительный отчет о ремонте дорог, отметив, что к настоящему моменту отремонтировано дорожное покрытие на 36 улицах, но до ноября работы будут продолжаться.