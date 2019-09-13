Лайнер SSJ 100 примет участие в «Технофесте» в Стамбуле

Отечественный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 примет участие в авиационном технологическом фестивале «Технофест», который состоится в Стамбуле 17–22 сентября, рассказали в пресс-службе АО «Гражданские самолеты Сухого».

Уточняется, что этот самолет с серийным номером 95120 примерно три года эксплуатировался в Европе, в настоящее время находится в собственности компании «Гражданские самолеты Сухого».

В пресс-службе сообщили, что не случайно выбрали для показа именно этот самолет. Целью является продемонстрировать «реальную, сертифицированную по европейским правилам рабочую машину, а не рафинированный самолет-демонстратор». Таким образом у потенциального заказчика будет возможность оценить состояние самолета после нескольких лет эксплуатации.

В компании добавили, что видят серьезный потенциал в турецком рынке, поэтому на «Технофесте» будут осуществлены демонстрационные полеты и презентации на земле делегациям иностранных государств.