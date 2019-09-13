Осташко уверен, что спецслужбы США причастны к статье «Проекта» о социологах РФ в Ливии

Журналист Роман Баданин на своем портале «Проект» обнародовал очередной материал, где опять решил обвинить российскую сторону во вмешательстве в внутренние дела африканских стран. На этот раз речь пошла о Ливии, где в мае этого силы Правительства национального единства (ПНЕ) похитили двух граждан РФ — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суайфана.

Ученые из Фонда защиты национальных ценностей изучали расстановку политических сил накануне готовившихся в стране выборов президента. Исследователи занимались проведением телефонных опросов, что является обычной практикой для любой президентской кампании, но им работу закончить не дали.

Поздно вечером 17 мая в дом, который россияне арендовали на окраине Триполи, ворвались боевики известного полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, который является в настоящее время главой отдела по борьбе с организованной преступностью МВД ПНЕ. Вскоре ученых отправили в тюрьму Митига.

При этом в распоряжении «Проекта» странным образом оказались материалы исследований Шугалея, хранившиеся только на ноутбуке российского социолога. Об этом заявил третий член группы исследователей Александр Прокофьев, в момент похищения находившийся в РФ.

Главред «ПолитРоссия» Руслан Осташко объяснил корреспондентам из ФАН, как именно эта информация могла попасть от ливийских боевиков к Баданину.

Эксперт рассказал агентству, что перед созданием своего так называемого «Проекта» Баданин для «повышения квалификации» отправился в американский Стэнфорд, и даже получил стипендию, чтобы там учиться.

«Все же понимают, что Стэнфорд — это очень специфический университет, который готовит, по большому счету, агентов влияния и агентов для западных спецслужб, в частности американских», — заметил политолог.

По мнению Осташко «Проект» нужен только для работы на российском информационном пространстве в интересах западных спецслужб. Также важно учесть тот факт, что его финансирует опальный олигарх Михаил Ходорковский. При этом спикер предполагает, что Ходорковский в этой схеме — лишь «прокладка». По словам Осташко, через него идут деньги, которые выделяются на антигосударственную работу внутри РФ.

Также собеседник агентства полагает, что «Проект» не является самостоятельной структурой. Он изначально задумывался зарубежными разведками для влияния на ситуацию в РФ, сообщил спикер.

«То, что Баданин публикует документы, которые могли быть получены только путем проведения спецмероприятий оперативными службами, подтверждает версию, что это работа американских спецслужб. «Проект» используется в качестве сливного бачка, через который могут легализовать ту информацию, которая не может быть использована в легальном поле. То есть в судах, расследованиях, исках и так далее», - заметил он в комментарии ФАН.

Это и подтверждает оригинальность полученных Баданиным данных, которые однако не были добыты законным путем. Их можно было добыть только взломав компьютер Шугалея.

«Правда, к нашим спецслужбам есть вопросы, почему такие люди, как Баданин, делают такие проекты, которые работают непонятно на чьем финансировании. Возможно, наши спецслужбы все понимают и через таких выявленных агентов иностранных спецслужб пытаются выявить всю сетку, все источники финансирования, чтобы максимально эффективно им противодействовать», - заметил Осташко.

Политолог также заметил, что, опубликовав добытую грязным путем информацию, Баданин подставил удерживаемых в Триполи граждан РФ. И вполне намерено. Спикер заметил, что «Проект» совместно со спецслужбами пытается запугать россиян, которые участвуют в представлении интересов родины за ее пределами. Публикация «Проектом» эксклюзивных данных — не результат журналистской работы, а хорошо спланированная операция зарубежных агентов по дезинформации граждан и очернению РФ.

Фонд защиты национальных ценностей до победного будет бороться за своих специалистов, незаконно удерживаемых в Ливии. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы, чтобы они выяснили, каким именно образом Роман Баданин и его «Проект» получили данные, которые законным путем невозможно было получить.