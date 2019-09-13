Репортеры ФАН рассказали правду о режиме Сарраджа

Корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов покинули территорию Ливии, которая в настоящее время находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Теперь журналисты могут рассказать всю правду о той части Ливии, которая подконтрольна режиму Сарраджа.

Изначально сотрудники агентства отправились в эту командировку в первую очередь для того, чтобы увидеть похищенных в Триполи и удерживаемых в тюрьме граждан России. Однако за несколько недель пребывания в Триполи посетить Максима Шугалея и Самера Суэйфана они так и не смогли.

Сразу по прилету в Триполи журналистов из РФ плотно взяли под контроль местные спецслужбы. К ним приставили хорошо вооруженных военных, которые находились рядом на протяжении всего времени посменно. Они должны были продемонстрировать корреспондентам красивую картинку и обеспечить нужными комментариями от местного населения, сообщает ФАН.

Кроме того, отмечается, что даже содержание всех репортажей тщательно контролировали вооруженные лица. К примеру, в репортаже «Демонстранты в Триполи потребовали от Запада прекратить вмешательство» журналистам пришлось снимать митинг, где местные жители яростно критиковали чиновников ООН, прекрасно осознающих, что режим Триполи построен на усилиях террористов и мародеров.