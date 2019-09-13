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20:07   13 Сентября 2019
Россия

Вице-губернатор Подмосковья Кузнецов стал главой исполкома ОНФ

Вице-губернатор Подмосковья Кузнецов стал главой исполкома ОНФ

Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба движения сообщил сопредседатель центрального штаба движения Алексей Комиссаров.

Предыдущий глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев покинул пост в июле этого года. Президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.

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Автор: Алла Ларионова
#подмосковье #онф

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