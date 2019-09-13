Смольный выделил субсидии на возмещение затрат из-за законов стран-импортеров

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился выделить предприятиям деньги на возмещение затрат из-за законов стран-импортеров. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на Смольный.

Соблюдение законов стран-импортеров обязательно, поскольку это является необходимым условием для экспорта товаров, в которые входят работы, услуги и т. д. Сумма выделенных средств составила 38 миллионов рублей. При этом максимальная субсидия для одного юрлица составляет три миллиона рублей.

Сумма компенсации включает траты на получение сертификатов, свидетельств, деклараций, которые подтверждают соответствие товаров (работ, услуг) требованиям законов страны-импортера.