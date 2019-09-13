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19:52   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский считает, что преждевременно говорить о проведении выборов в Донбассе

Зеленский считает, что преждевременно говорить о проведении выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что о выборах на неподконтрольных украинским властям территориях в Донбассе пока говорить преждевременно. Глава государства уверен в необходимости встречи в «нормандском формате».

В ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд он заявил, что какие-либо комментарии о возможности выборов на оккупированных территориях готов дать только после того, как мы договоримся в «нормандском формате», так как этот вопрос является частью минских договоренностей. В настоящее же время, считает политик, может быть только теоретический диалог.

«Условия все прописаны в минских договоренностях», — подчеркнул он, напомнив, что сначала нужно решить вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск.

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Автор: Алла Ларионова
#донбасс #украина #зеленский

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