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19:48   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Турчинов рассказал, что останавливает Украину от войны с Россией

Турчинов рассказал, что останавливает Украину от войны с Россией

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что Украина не может начать войну с Россией, так как у Москвы есть ядерное оружие. Единственный выход для Киева — укреплять военную мощь. 

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заявил экс-секретарь СНБО. 

Турчинов отметил, что Украина ничего не может противопоставить РФ в плане стратегического вооружения. Ядерный арсенал был ликвидирован еще при развале СССР.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #ядерное оружие #турчинов

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