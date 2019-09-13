Турчинов рассказал, что останавливает Украину от войны с Россией

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что Украина не может начать войну с Россией, так как у Москвы есть ядерное оружие. Единственный выход для Киева — укреплять военную мощь.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заявил экс-секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что Украина ничего не может противопоставить РФ в плане стратегического вооружения. Ядерный арсенал был ликвидирован еще при развале СССР.