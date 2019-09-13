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19:39   13 Сентября 2019
Россия

Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

Музыкант Юрий Лоза посоветовал Минкульту не ограничиваться рок-композициями в методических рекомендациях проекта «Культурный норматив для школьника», где ведомство советует среди прочих к изучению песни «Smells like teen spirit» группы Nirvana, «Money» Pink Floyd и «Богемскую рапсодию» Queen.

«Надо широко образовывать людей и давать им в максимальном объеме, рассказывать о том, что происходило в XX веке. Начинать нужно с Гершвина (Джордж Гершвин — американский джазовый композитор и пианист). Без [его] Summertime не может быть этой музыки. Дальше Франсис Ле и все остальные джазовые [композиторы]. Их тоже надо упоминать. Это классика. Мюзиклы — “Шербурские зонтики”, “Иисус Христос — суперзвезда”», — пополнил список рекомендаций музыкант.

Лоза усомнился, что современные подростки получат адекватное представление о музыкальной культуре прошлого века изучая только классику рока. Не менее ярко, уверен музыкант, светили любителям музыки такие звезды, как Глен Миллер с его оркестром, Элла Фицджеральд, которую называли «первой леди джаза», знаменитый уроженец родины джаза — Нового Орлеана — трубач Луи Армстронг.

Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

Помимо музыки Минкульт совместно с Минпросвещения готовит для школьников список рекомендуемых к изучению произведений по шести направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, театр и кинематограф. Так, в список лучших литературных образцов ведомства включили роман-антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла и сатирическую повесть «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

По словам главы Минкульта Владимира Мединского, в рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся должны будут посещать выставки, музеи, спектакли, посмотреть определенное количество фильмов и поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике. Попасть на концерты групп Queen и Nirvana у российских школьников не выйдет,  шанс услышать Pink Floyd вживую тоже призрачный, если группа вдруг воссоединится. 

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Автор: Марк Григорьев
#мединский #рекомендации #лоза #министерство культуры #культурный норматив школьника

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