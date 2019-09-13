Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

 Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД
Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

 ЕС направил наблюдателей на выборы в Косово

ЕС направил наблюдателей на выборы в Косово
Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

Лоза посоветовал Мединскому включить в школьный норматив джаз после Queen и Nirvana

 Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД
Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

 ЕС направил наблюдателей на выборы в Косово

ЕС направил наблюдателей на выборы в Косово
19:20   13 Сентября 2019
Россия

Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Смоленская облдума в пятницу, 13 сентября, внесла в Государственную думу законопроект о распространении особого порядка определения налога на добавленную стоимость при реализации отдельных видов электронной и бытовой техники, которую приобрели организации у граждан для перепродажи.

Сейчас для организаций, которые продают автомобиль, приобретенный у физлица для последующей перепродажи, налоговая база по НДС определяется исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой произведенного ранее выкупа​​​. Аналогичный порядок исчисления НДС проектом закона предложили применять и для перепродажи приобретенных у граждан электронных и бытовых приборов.

Причем перечень техники утвердит правительство РФ. В ответ кабмин поддержал законопроект. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#гд #продажа #ндс #техника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...