Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Смоленская облдума в пятницу, 13 сентября, внесла в Государственную думу законопроект о распространении особого порядка определения налога на добавленную стоимость при реализации отдельных видов электронной и бытовой техники, которую приобрели организации у граждан для перепродажи.

Сейчас для организаций, которые продают автомобиль, приобретенный у физлица для последующей перепродажи, налоговая база по НДС определяется исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой произведенного ранее выкупа​​​. Аналогичный порядок исчисления НДС проектом закона предложили применять и для перепродажи приобретенных у граждан электронных и бытовых приборов.

Причем перечень техники утвердит правительство РФ. В ответ кабмин поддержал законопроект.