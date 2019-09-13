Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в пятницу, 13 сентября, встретился с послом Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра. Основной темой встречи стала обстановка на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны обсудили урегулирование ситуации в Ливии, а также ряд проблем, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки.

На минувшей неделе новый посол Геза Андреас фон Гайр вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Владимиру Титову. Ранее этот пост занимал Рюдигер фон Фрич.