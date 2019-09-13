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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

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19:03   13 Сентября 2019
Весь мир

Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в пятницу, 13 сентября, встретился с послом Германии в Москве  Гезу Андреаса фон Гайра. Основной темой встречи стала обстановка на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны обсудили урегулирование ситуации в Ливии, а также ряд проблем, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки.

На минувшей неделе новый посол Геза Андреас фон Гайр вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Владимиру Титову. Ранее этот пост занимал Рюдигер фон Фрич.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #посол #мид рф #богданов

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