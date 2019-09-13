Беглов поддержал идею о доплате к пенсии для военных пенсионеров

Избранный петербургский градоначальник Александр Беглов поддержал законодательную идею по замене пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров с муниципальным стажем не меньше десяти лет на ежемесячную доплату. Власти Северной столицы намерены усовершенствовать регулирование социальных гарантий для людей, которые занимали муниципальные должности в городе.

«Условия назначения и порядок исчисления данной доплаты не изменятся», — сообщила пресс-служба губернатора.