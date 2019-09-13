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 Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД

Проект об определении НДС при продаже подержанной бытовой техники внесли в ГД
Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Богданов обсудил с послом Германии ситуацию в Ливии

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18:50   13 Сентября 2019
Политика

Беглов поддержал идею о доплате к пенсии для военных пенсионеров

Беглов поддержал идею о доплате к пенсии для военных пенсионеров

Избранный петербургский градоначальник Александр Беглов поддержал законодательную идею по замене пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров с муниципальным стажем не меньше десяти лет на ежемесячную доплату. Власти Северной столицы намерены усовершенствовать регулирование социальных гарантий для людей, которые занимали муниципальные должности в городе.

«Условия назначения и порядок исчисления данной доплаты не изменятся»,  — сообщила пресс-служба губернатора.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #пенсия #беглов

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