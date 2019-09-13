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18:52   13 Сентября 2019
Россия

Шпрыгина неприятно удивило решение ФИФА об отстранении от футбола

Шпрыгина неприятно удивило решение ФИФА об отстранении от футбола

Бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в комментарии ФАН объяснил, что о решении ФИФА отстранить его от любой связанной с футболом деятельности он узнал «буквально полчаса-час назад».

«Для меня это стало неожиданностью», — добавил Александр Шпрыгин.

По его словам, на сайте ФИФА написали, что «Шпрыгина мы тоже уведомили», но сообщения на email не приходили. Возможно, ФИФА отправила письмо на рабочий адрес ВОБ, но у Шпрыгина нет к нему доступа.  

Согласно информации Международной федерации футбола, судебная палата независимого комитета по этике признала Александра Шпрыгина виновным в нарушении 22 статьи (дискриминация и диффамация)Кодекса этики ФИФА. В ходе расследования упомянули заявления Шпрыгина в 2014 и 2015 годах в СМИ и интернете.

ФИФА не только запретила Александру Шпрыгину два года участвовать в любых футбольных мероприятиях (административных, спортивных) на национальном и международном уровнях., но и оштрафовала на десять тысяч швейцарских франков (более 655 тысяч рублей).

«Это прилетело в пятницу вечером и пока сложно что-то сказать», — резюмировал Шпрыгин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #фифа #рфс #шпрыгин #воб

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