Шпрыгина неприятно удивило решение ФИФА об отстранении от футбола

Бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в комментарии ФАН объяснил, что о решении ФИФА отстранить его от любой связанной с футболом деятельности он узнал «буквально полчаса-час назад».

«Для меня это стало неожиданностью», — добавил Александр Шпрыгин.

По его словам, на сайте ФИФА написали, что «Шпрыгина мы тоже уведомили», но сообщения на email не приходили. Возможно, ФИФА отправила письмо на рабочий адрес ВОБ, но у Шпрыгина нет к нему доступа.

Согласно информации Международной федерации футбола, судебная палата независимого комитета по этике признала Александра Шпрыгина виновным в нарушении 22 статьи (дискриминация и диффамация)Кодекса этики ФИФА. В ходе расследования упомянули заявления Шпрыгина в 2014 и 2015 годах в СМИ и интернете.

ФИФА не только запретила Александру Шпрыгину два года участвовать в любых футбольных мероприятиях (административных, спортивных) на национальном и международном уровнях., но и оштрафовала на десять тысяч швейцарских франков (более 655 тысяч рублей).