Новак по телефону обсудил с иранским коллегой инвестиционное сотрудничество

Главы министерств энергетики России Александр Новак и Ирана Реза Ардаканиан созвонились 13 сентября, сообщили в российском энергетическом ведомстве. Отмечается, что в переговорах они выступили как сопредседатели постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Стороны обсудили широкий круг тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику», — указали в Минэнерго РФ.

Новак затронул результаты заседания межправительственной комиссии, которая состоялась 18 июня в иранском Исфахане.

«Считаем, что реализация решений… станет дополнительным импульсом к укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана», — сказал министр.

Ранее он заявил о незаконности санкций, которые были введены в отношении Тегерана. Новак заметил, что сокращение добычи нефти на полтора миллиона баррелей за год очень негативно сказывается на экономике республики.

Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия, США и Франция заключили в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий. Договор предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Однако в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке покинул сделку ввел ограничительные меры против Тегерана.

8 мая текущего года, в годовщину выхода Штатов из СВПД, иранский президент Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств. Он указывал, что, если интересы республики будут обеспечены, то она вернется к выполнению.