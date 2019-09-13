Малькевич обвинил «Проект.Медиа» в работе на террористов и ЦРУ в Ливии

Член ОП, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что ресурс «Проект.Медиа», связанный с опальным олигархом Михаилом Ходорковским, обнародовал «расследование», в котором попытался обвинить Фонд во вмешательстве во внутренние дела Ливии.

В «расследовании» были упомянуты материалы нигде ранее не публиковавшихся социологических исследований. По словам Малькевича, эту информацию нельзя было получить никаким иным способом, кроме как из личного компьютера сотрудника Фонда социолога Максима Шугалея, которого похитили боевики в Ливии в мае 2019 года.

Член ОП отметил, что «Проект» мог получить эти данные либо от работающих в Ливии иностранных спецслужб, либо напрямую от террористов, похитивших сотрудников Фонда.

«Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы – работники ЦРУ – связанное с Ходорковским пропагандистское издание», — отмечает Малькевич.

Напомним, этой весной сотрудники Фонда отправились в Ливию, где занимались сбором и обработкой социологических данных в преддверии выборов. Максима Шугалея и Самера Суайфана захватили и поместили в одну из тюрем Триполи без предъявления обвинений. Они до сих пор находятся там, причины также остаются неизвестными.